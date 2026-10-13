Euronet Worldwide Aktie

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WKN: 905247 / ISIN: US2987361092

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Lohnender Euronet Worldwide-Einstieg? 13.10.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Euronet Worldwide von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Euronet Worldwide-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Euronet Worldwide-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 83,09 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Euronet Worldwide-Aktie investiert hat, hat nun 1,204 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 63,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,80 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 76,80 USD entspricht einer negativen Performance von 23,20 Prozent.

Der Euronet Worldwide-Wert an der Börse wurde auf 2,42 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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