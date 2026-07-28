NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Euronet Worldwide von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren Euronet Worldwide-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 28.07.2025 wurden Euronet Worldwide-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Euronet Worldwide-Papiers betrug an diesem Tag 104,65 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Euronet Worldwide-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,556 Euronet Worldwide-Aktien. Die gehaltenen Euronet Worldwide-Anteile wären am 27.07.2026 756,62 USD wert, da der Schlussstand 79,18 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 24,34 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Euronet Worldwide belief sich zuletzt auf 3,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at