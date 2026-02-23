EXACT Sciences Aktie
WKN: 590273 / ISIN: US30063P1057
23.02.2026 16:04:34
NASDAQ Composite Index-Papier EXACT Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EXACT Sciences von vor 3 Jahren abgeworfen
EXACT Sciences-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 61,63 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die EXACT Sciences-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 162,259 EXACT Sciences-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des EXACT Sciences-Papiers auf 103,43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 782,41 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67,82 Prozent angezogen.
Alle EXACT Sciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
