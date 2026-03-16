EXACT Sciences Aktie
WKN: 590273 / ISIN: US30063P1057
|Lohnender EXACT Sciences-Einstieg?
|
16.03.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier EXACT Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EXACT Sciences von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades EXACT Sciences-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das EXACT Sciences-Papier bei 45,00 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die EXACT Sciences-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 222,222 EXACT Sciences-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 015,56 USD, da sich der Wert eines EXACT Sciences-Papiers am 13.03.2026 auf 103,57 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 130,16 Prozent vermehrt.
Der EXACT Sciences-Wert an der Börse wurde auf 19,88 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!