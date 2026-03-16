NASDAQ Composite Index-Papier EXACT Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EXACT Sciences von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen EXACT Sciences-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades EXACT Sciences-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das EXACT Sciences-Papier bei 45,00 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die EXACT Sciences-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 222,222 EXACT Sciences-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 015,56 USD, da sich der Wert eines EXACT Sciences-Papiers am 13.03.2026 auf 103,57 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 130,16 Prozent vermehrt.

Der EXACT Sciences-Wert an der Börse wurde auf 19,88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at