EXACT Sciences Aktie
WKN: 590273 / ISIN: US30063P1057
|Lukrative EXACT Sciences-Investition?
|
12.01.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Papier EXACT Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in EXACT Sciences von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden EXACT Sciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,34 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 362,398 EXACT Sciences-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 102,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139 114,44 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 291,14 Prozent gesteigert.
EXACT Sciences war somit zuletzt am Markt 19,38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!