NASDAQ Composite Index-Papier EXACT Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in EXACT Sciences von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in EXACT Sciences-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden EXACT Sciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,34 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 362,398 EXACT Sciences-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 102,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139 114,44 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 291,14 Prozent gesteigert.

EXACT Sciences war somit zuletzt am Markt 19,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at