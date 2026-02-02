NASDAQ Composite Index-Papier EXACT Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein EXACT Sciences-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen EXACT Sciences-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem EXACT Sciences-Papier statt. Zum Handelsende stand die EXACT Sciences-Aktie an diesem Tag bei 140,21 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 71,322 EXACT Sciences-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des EXACT Sciences-Papiers auf 102,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 299,05 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,01 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von EXACT Sciences belief sich zuletzt auf 19,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at