NASDAQ Composite Index-Papier EXACT Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EXACT Sciences von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in EXACT Sciences-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit EXACT Sciences-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren EXACT Sciences-Anteile an diesem Tag 126,88 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das EXACT Sciences-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,881 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des EXACT Sciences-Papiers auf 101,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 801,86 USD wert. Das entspricht einem Minus von 19,81 Prozent.

Insgesamt war EXACT Sciences zuletzt 19,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at