EXACT Sciences Aktie

EXACT Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590273 / ISIN: US30063P1057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
EXACT Sciences-Investment im Blick 02.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier EXACT Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EXACT Sciences von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in EXACT Sciences-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der EXACT Sciences-Aktie statt. Diesen Tag beendete das EXACT Sciences-Papier bei 136,39 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die EXACT Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 0,733 EXACT Sciences-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.02.2026 gerechnet (103,38 USD), wäre die Investition nun 75,80 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 24,20 Prozent vermindert.

EXACT Sciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EXACT Sciences Corp.

mehr Nachrichten