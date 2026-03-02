NASDAQ Composite Index-Papier EXACT Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EXACT Sciences von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in EXACT Sciences-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der EXACT Sciences-Aktie statt. Diesen Tag beendete das EXACT Sciences-Papier bei 136,39 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die EXACT Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 0,733 EXACT Sciences-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.02.2026 gerechnet (103,38 USD), wäre die Investition nun 75,80 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 24,20 Prozent vermindert.

EXACT Sciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at