Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
|Profitable Exelixis-Anlage?
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28.07.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exelixis-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Exelixis-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,95 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,173 Exelixis-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 623,58 USD, da sich der Wert einer Exelixis-Aktie am 27.07.2026 auf 55,81 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 523,58 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Exelixis belief sich zuletzt auf 13,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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