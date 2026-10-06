NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exelixis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Exelixis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Exelixis-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Exelixis-Anteile betrug an diesem Tag 22,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Exelixis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 45,005 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Exelixis-Papiere wären am 05.10.2026 2 648,51 USD wert, da der Schlussstand 58,85 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 164,85 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Exelixis belief sich zuletzt auf 14,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at