NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Exelixis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Exelixis-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Exelixis-Anteile an diesem Tag bei 11,74 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,518 Exelixis-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Exelixis-Papiers auf 62,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 533,90 USD wert. Mit einer Performance von +433,90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Exelixis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at