NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Exelixis-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Exelixis-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Exelixis-Papier an diesem Tag 4,23 USD wert. Bei einem Exelixis-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,641 Exelixis-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 039,01 USD, da sich der Wert eines Exelixis-Papiers am 09.02.2026 auf 43,95 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 939,01 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Exelixis belief sich zuletzt auf 11,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at