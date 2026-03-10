Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
|Profitabler Exelixis-Einstieg?
|
10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Exelixis-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Exelixis-Papier bei 3,82 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 261,780 Exelixis-Aktien im Depot. Die gehaltenen Exelixis-Papiere wären am 09.03.2026 11 091,62 USD wert, da der Schlussstand 42,37 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 009,16 Prozent angewachsen.
Exelixis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
