Exelixis Aktie

Exelixis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040

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Lohnende Exelixis-Investition? 16.06.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Exelixis gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Exelixis-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19,09 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,238 Exelixis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 53,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 277,63 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 177,63 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Exelixis eine Börsenbewertung in Höhe von 13,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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