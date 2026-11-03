Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
|Lohnendes Exelixis-Investment?
|
03.11.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 3 Jahren eingefahren
Exelixis-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Exelixis-Aktie an diesem Tag 21,00 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Exelixis-Aktie investiert, befänden sich nun 476,190 Exelixis-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 33 395,24 USD, da sich der Wert eines Exelixis-Papiers am 02.11.2026 auf 70,13 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 233,95 Prozent erhöht.
Exelixis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,92 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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