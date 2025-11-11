Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
|Rentabler Exelixis-Einstieg?
|
11.11.2025 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Exelixis-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Exelixis-Anteile bei 20,70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,831 Exelixis-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 200,05 USD, da sich der Wert eines Exelixis-Anteils am 10.11.2025 auf 41,41 USD belief. Damit wäre die Investition 100,05 Prozent mehr wert.
Exelixis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
