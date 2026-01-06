NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Exelixis-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Exelixis-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Exelixis-Anteile bei 21,86 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45,746 Exelixis-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Exelixis-Aktie auf 42,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 939,62 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 93,96 Prozent.

Exelixis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at