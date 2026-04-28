NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Exelixis eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Exelixis-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,75 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 404,040 Exelixis-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Exelixis-Papiers auf 44,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 040,40 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +80,40 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Exelixis eine Börsenbewertung in Höhe von 11,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at