NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Exelixis-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Exelixis-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Exelixis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 45,005 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 310,98 USD, da sich der Wert einer Exelixis-Aktie am 22.06.2026 auf 51,35 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 131,10 Prozent.

Der Exelixis-Wert an der Börse wurde auf 13,01 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at