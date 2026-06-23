Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
|Exelixis-Performance
|
23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 5 Jahren eingebracht
Exelixis-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Exelixis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 45,005 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 310,98 USD, da sich der Wert einer Exelixis-Aktie am 22.06.2026 auf 51,35 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 131,10 Prozent.
Der Exelixis-Wert an der Börse wurde auf 13,01 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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