Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
|Hochrechnung
|
15.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Exelixis-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 20,47 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Exelixis-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,852 Exelixis-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 56,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 745,97 USD wert. Mit einer Performance von +174,60 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Exelixis bezifferte sich zuletzt auf 13,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Exelixis Inc.
Analysen zu Exelixis Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Exelixis Inc.
|48,10
|-1,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: ATX und DAX schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche geben im Dienstagshandel etwas nach. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.