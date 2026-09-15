Exelixis Aktie

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WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040

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Hochrechnung 15.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Exelixis-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Exelixis-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 20,47 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Exelixis-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,852 Exelixis-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 56,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 745,97 USD wert. Mit einer Performance von +174,60 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Exelixis bezifferte sich zuletzt auf 13,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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