Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
|Profitable Exelixis-Anlage?
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27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Exelixis-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 39,99 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 25,006 Exelixis-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 65,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 628,16 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62,82 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Exelixis belief sich zuletzt auf 16,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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