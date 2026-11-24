Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
|Lukrative Exelixis-Anlage?
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24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor einem Jahr eingebracht
Am 24.11.2025 wurde die Exelixis-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Exelixis-Aktie bei 42,25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 236,686 Exelixis-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 815,38 USD, da sich der Wert einer Exelixis-Aktie am 23.11.2026 auf 66,82 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +58,15 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Exelixis belief sich zuletzt auf 15,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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