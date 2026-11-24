Das wäre der Gewinn bei einem frühen Exelixis-Investment gewesen.

Am 24.11.2025 wurde die Exelixis-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Exelixis-Aktie bei 42,25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 236,686 Exelixis-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 815,38 USD, da sich der Wert einer Exelixis-Aktie am 23.11.2026 auf 66,82 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +58,15 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Exelixis belief sich zuletzt auf 15,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at