Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
|Lukrativer Exelixis-Einstieg?
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09.06.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Exelixis-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Exelixis-Anteile an diesem Tag bei 42,92 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Exelixis-Aktie investiert hat, hat nun 232,992 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.06.2026 gerechnet (51,74 USD), wäre die Investition nun 12 054,99 USD wert. Mit einer Performance von +20,55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Exelixis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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