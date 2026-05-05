NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelixis-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Exelixis-Aktien verdienen können.

Am 05.05.2016 wurde das Exelixis-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,69 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 21,322 Exelixis-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 941,79 USD, da sich der Wert eines Exelixis-Papiers am 04.05.2026 auf 44,17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 841,79 Prozent gesteigert.

Exelixis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at