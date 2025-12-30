NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelixis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Exelixis-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Exelixis-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Exelixis-Papier bei 16,04 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Exelixis-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,344 Exelixis-Aktien. Die gehaltenen Exelixis-Papiere wären am 29.12.2025 2 828,55 USD wert, da der Schlussstand 45,37 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 182,86 Prozent.

Zuletzt verbuchte Exelixis einen Börsenwert von 12,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at