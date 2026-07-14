NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelixis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Exelixis-Aktien gewesen.

Die Exelixis-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Exelixis-Papier an diesem Tag bei 19,39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 51,573 Exelixis-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.07.2026 2 890,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56,04 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 189,01 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Exelixis eine Marktkapitalisierung von 14,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at