Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
|Investmentbeispiel
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31.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelixis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Exelixis-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Exelixis-Aktie an diesem Tag 22,59 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Exelixis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 44,267 Exelixis-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 857,02 USD, da sich der Wert eines Exelixis-Papiers am 30.03.2026 auf 41,95 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 85,70 Prozent angezogen.
Insgesamt war Exelixis zuletzt 10,84 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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