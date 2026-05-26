Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
|Langfristige Performance
|
26.05.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelixis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Exelixis-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,40 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Exelixis-Aktie investiert, befänden sich nun 4,464 Exelixis-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 223,88 USD, da sich der Wert einer Exelixis-Aktie am 22.05.2026 auf 50,15 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 123,88 Prozent gesteigert.
Exelixis war somit zuletzt am Markt 12,59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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