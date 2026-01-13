NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Exelixis von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Exelixis-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4,17 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2 398,082 Exelixis-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.01.2026 auf 44,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105 659,47 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 956,59 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Exelixis betrug jüngst 11,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at