NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Exelixis von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Exelixis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Exelixis-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,74 USD. Bei einem Exelixis-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 678,426 Exelixis-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 57,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38 819,54 USD wert. Mit einer Performance von +288,20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Exelixis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at