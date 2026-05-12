NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Exelixis von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Exelixis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Exelixis-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 36,98 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 27,042 Exelixis-Aktien. Die gehaltenen Exelixis-Aktien wären am 11.05.2026 1 344,24 USD wert, da der Schlussstand 49,71 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,42 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Exelixis zuletzt 12,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at