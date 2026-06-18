Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Auszahlung an Anleger
|
18.06.2026 16:36:36
NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: Ein genauer Blick auf die Dividende von Expedia
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Expedia am 17.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD zu zahlen. 200,00 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet.
Expedia- Dividendenrendite im Blick
Das Expedia-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 239,47 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Expedia-Wertpapiers 0,56 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,00 Prozent.
Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich
Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Expedia-Kurs via NASDAQ 46,98 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 47,32 Prozent besser entwickelt als der Expedia-Kurs.
Expedia- Dividendenaussichten
Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Verringerung der Dividende auf 1,43 USD aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0,60 Prozent anziehen.
Expedia-Hauptdaten
Expedia ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 29,113 Mrd. USD. Expedia verfügt über ein KGV von aktuell 28,89. 2025 setzte Expedia 14,733 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 9,81 USD.
Redaktion finanzen.at
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