NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Expedia-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Expedia-Anteile an diesem Tag 108,96 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 91,777 Expedia-Aktien. Die gehaltenen Expedia-Anteile wären am 19.02.2026 18 333,33 USD wert, da der Schlussstand 199,76 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 83,33 Prozent erhöht.
Expedia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
