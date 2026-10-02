NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Expedia-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Expedia-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Expedia-Papiers betrug an diesem Tag 102,05 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expedia-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,799 Expedia-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 262,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 573,93 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +157,39 Prozent.

Der Börsenwert von Expedia belief sich zuletzt auf 31,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at