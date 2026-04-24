NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Expedia-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Expedia-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Expedia-Papier 177,56 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Expedia-Aktie investiert hat, hat nun 56,319 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.04.2026 auf 250,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 100,59 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 41,01 Prozent vermehrt.

Expedia war somit zuletzt am Markt 32,51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at