Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Expedia-Anlage im Blick
|
27.11.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Expedia-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 135,90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,736 Expedia-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 177,53 USD, da sich der Wert eines Expedia-Anteils am 25.11.2026 auf 241,27 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 177,53 USD entspricht einer Performance von +77,53 Prozent.
Expedia wurde am Markt mit 28,53 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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