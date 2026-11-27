Heute vor 3 Jahren wurden Trades Expedia-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 135,90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,736 Expedia-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 177,53 USD, da sich der Wert eines Expedia-Anteils am 25.11.2026 auf 241,27 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 177,53 USD entspricht einer Performance von +77,53 Prozent.

Expedia wurde am Markt mit 28,53 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at