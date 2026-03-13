Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Langfristige Anlage
|
13.03.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Expedia-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 157,11 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 63,650 Expedia-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 489,85 USD, da sich der Wert eines Expedia-Papiers am 12.03.2026 auf 227,65 USD belief. Mit einer Performance von +44,90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Expedia belief sich zuletzt auf 27,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Expedia Inc.
|
13.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
10.03.26
|Handel in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
09.03.26
|Handel in New York: S&P 500 mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
05.03.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|Minuszeichen in New York: So steht der S&P 500 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Expedia Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Expedia Inc.
|199,78
|1,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.