NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Expedia-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Expedia-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 157,11 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 63,650 Expedia-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 489,85 USD, da sich der Wert eines Expedia-Papiers am 12.03.2026 auf 227,65 USD belief. Mit einer Performance von +44,90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Expedia belief sich zuletzt auf 27,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at