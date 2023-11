NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expedia-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Die Expedia-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 61,19 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Expedia-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,343 Expedia-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2023 auf 129,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 121,59 USD wert. Mit einer Performance von +112,16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Expedia belief sich zuletzt auf 18,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at