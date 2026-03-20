NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expedia-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Expedia-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Expedia-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Expedia-Papiers betrug an diesem Tag 94,56 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Expedia-Aktie investierten, hätten nun 1,058 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.03.2026 gerechnet (239,41 USD), wäre die Investition nun 253,18 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +153,18 Prozent.

Insgesamt war Expedia zuletzt 29,24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at