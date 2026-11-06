Expedia Aktie

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WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038

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Profitable Expedia-Anlage? 06.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expedia-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Expedia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Expedia-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 182,17 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Expedia-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,549 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Expedia-Papiers auf 272,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 149,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,57 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Expedia bezifferte sich zuletzt auf 37,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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