NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expedia von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Expedia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Expedia-Papier statt. Diesen Tag beendete das Expedia-Papier bei 109,57 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,913 Expedia-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2026 276,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 303,14 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 176,66 Prozent.

Insgesamt war Expedia zuletzt 36,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at