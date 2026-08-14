Expedia Aktie

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WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038

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Expedia-Anlage 14.08.2026 16:03:49

NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expedia von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Expedia-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Expedia-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Expedia-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 148,63 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Expedia-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,673 Expedia-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Expedia-Aktie auf 328,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 220,89 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 120,89 Prozent zugenommen.

Expedia wurde am Markt mit 39,19 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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