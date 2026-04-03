NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expedia von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Expedia eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.04.2016 wurde das Expedia-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Expedia-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 108,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 92,421 Expedia-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 822,55 USD, da sich der Wert eines Expedia-Papiers am 02.04.2026 auf 225,30 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 108,23 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Expedia eine Börsenbewertung in Höhe von 27,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at