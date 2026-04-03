Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Investmentbeispiel
|
03.04.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expedia von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 03.04.2016 wurde das Expedia-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Expedia-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 108,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 92,421 Expedia-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 822,55 USD, da sich der Wert eines Expedia-Papiers am 02.04.2026 auf 225,30 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 108,23 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Expedia eine Börsenbewertung in Höhe von 27,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Expedia Inc.
|
03.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expedia von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.03.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expedia-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.03.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
17.03.26
|Handel in New York: S&P 500 mittags in Grün (finanzen.at)
|
17.03.26
|Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
17.03.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Expedia Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Expedia Inc.
|195,14
|-0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.