Rentable Expedia-Anlage? 28.11.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expedia von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Expedia-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Expedia-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 99,65 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Expedia-Aktie investierten, hätten nun 1,004 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 258,52 USD, da sich der Wert eines Expedia-Anteils am 26.11.2025 auf 257,62 USD belief. Mit einer Performance von +158,52 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Expedia jüngst 31,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

