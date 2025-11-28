NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expedia von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Expedia-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Expedia-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 99,65 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Expedia-Aktie investierten, hätten nun 1,004 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 258,52 USD, da sich der Wert eines Expedia-Anteils am 26.11.2025 auf 257,62 USD belief. Mit einer Performance von +158,52 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Expedia jüngst 31,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at