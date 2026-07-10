NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expedia von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Expedia-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Expedia-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 114,33 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Expedia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,747 Anteilen. Die gehaltenen Expedia-Aktien wären am 09.07.2026 2 342,17 USD wert, da der Schlussstand 267,78 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 2 342,17 USD, was einer positiven Performance von 134,22 Prozent entspricht.

Expedia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at