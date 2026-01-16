Expedia Aktie

WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038

Expedia-Investition im Blick 16.01.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expedia-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Expedia-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Expedia-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Expedia-Anteile an diesem Tag 188,67 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expedia-Aktie investiert, befänden sich nun 0,530 Expedia-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.01.2026 155,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 294,28 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 55,98 Prozent vermehrt.

Am Markt war Expedia jüngst 35,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

