Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Profitables Expedia-Investment?
|
06.03.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Expedia-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 108,53 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Expedia-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,214 Expedia-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.03.2026 gerechnet (251,54 USD), wäre die Investition nun 2 317,70 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 131,77 Prozent.
Alle Expedia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
