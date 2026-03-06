NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Expedia-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Expedia-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 108,53 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Expedia-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,214 Expedia-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.03.2026 gerechnet (251,54 USD), wäre die Investition nun 2 317,70 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 131,77 Prozent.

Alle Expedia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at