Expedia Aktie

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WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038

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Performance unter der Lupe 26.06.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Expedia-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Expedia-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 101,76 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Expedia-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 98,270 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 250,95 USD gerechnet, wäre die Investition nun 24 660,97 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 146,61 Prozent angewachsen.

Expedia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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