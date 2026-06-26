Expedia Aktie
WKN DE: A1JRLJ / ISIN: US30212P3038
|Performance unter der Lupe
|
26.06.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Expedia-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 101,76 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Expedia-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 98,270 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 250,95 USD gerechnet, wäre die Investition nun 24 660,97 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 146,61 Prozent angewachsen.
Expedia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Expedia Inc.
|
26.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
24.06.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
24.06.26
|Börse New York: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
24.06.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite klettert am Mittag (finanzen.at)
|
24.06.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 steigt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
24.06.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
24.06.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
Analysen zu Expedia Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Expedia Inc.
|230,70
|4,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.