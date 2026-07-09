NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expeditors International of Washington-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Expeditors International of Washington eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Expeditors International of Washington-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 49,92 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 200,321 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Expeditors International of Washington-Aktie auf 164,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32 924,68 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 229,25 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Expeditors International of Washington belief sich zuletzt auf 21,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at