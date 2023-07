NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Expeditors International of Washington eingebracht

Vor Jahren in Expeditors International of Washington eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Expeditors International of Washington-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Expeditors International of Washington-Anteile 40,00 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert, befänden sich nun 250,000 Expeditors International of Washington-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 30 687,50 USD, da sich der Wert eines Expeditors International of Washington-Papiers am 12.07.2023 auf 122,75 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +206,88 Prozent.

Expeditors International of Washington wurde am Markt mit 18,87 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at